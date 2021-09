W Regietowie trwają Dni Huculskie i Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej Lech Klimek

W Regietowie trwa wielkie święto koniarzy, czyli XXVII Dni Huculskie w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”. By wspólnie cieszyć się z możliwości startu w zawodach, do stadniny zjechało kilkudziesięciu zawodników i hodowców koni z całej Polski. Tegoroczne Dni to równocześnie IV Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej.