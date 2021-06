W sobotę wybory w MZPN, ale czy poznamy nazwisko nowego prezesa?

- 2 czerwca złożyłem pismo, w którym oficjalnie wyraziłem chęć kandydowania na prezesa MZPN - wyjaśnia sekwencję zdarzeń Łukasz Sosin. - Składając zgłoszenie, poprosiłem o potwierdzenie na piśmie przyjęcia, bądź odrzucenia kandydatury. 7 czerwca nastąpiła weryfikacja kandydatów i pojawił się ogólny komunikat, wydany przez Związek. Wynika z niego, że nie złożyłem wymaganych 30 oświadczeń delegatów. Jest to prawdą, tak samo jak fakt, że budzą one wątpliwości prawne. Stąd moja decyzja o tym, żeby skierować sprawę do sądu i zwrócić się, aby do momentu rozstrzygnięcia sporu wstrzymać wybory prezesa. Równolegle toczy się sprawa w Urzędzie Miasta Kraków, gdzie wyjaśnień od MZPN zażądał organ nadzorczy.

Były piłkarz zdecydował się na kilka kroków prawnych. Po pierwsze zwrócił się do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, by ten przyglądnął się wyborom w MZPN, bo to miasto Kraków jest organem nadzorującym wojewódzki związek. Majchrowski o takie wyjaśnienia poprosił. Poprzez swoich urzędników skierował do MZPN odpowiednie pismo. Sosin poszedł krok dalej i złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie wniosek o zabezpieczenie poprzez nakazanie wstrzymania wyborów prezesa MZPN do czasu rozstrzygnięcia sporu.

O piśmie do sądu nic nie wiedzą na razie w MZPN. Rzecznik prasowy Jerzy Nagawiecki powiedział nam jedynie: - Nie mamy w tej sprawie żadnego pisma.

Czy zatem może dojść do sytuacji, w której w sobotę wybór nowego prezesa MZPN nie dojdzie do skutku? Raczej nie, bo wszystko wskazuje na to, że... Sosin do wyborów jednak dopuszczony zostanie. Jak to możliwe? - Ordynacja jest taka, że na ten moment formalnie wszystkie wymogi kandydowania na stanowisko prezesa MZPN spełnia jedynie Ryszard Kołtun - wyjaśnia Nagawiecki. - To jest jednak walne zebranie i może ono podjąć uchwałę, która dopuści kandydaturę innego delegata, a takim jest Łukasz Sosin z ramienia Hutnika Kraków.

Widać zatem, że w MZPN chcą najwyraźniej uniknąć eskalacji sporu. Można naszym zdaniem obstawiać, że Sosin ostatecznie zostanie do wyborów dopuszczony. Wszystko wskazuje jednak również na to, że i tak ich nie wygra, bo większe poparcie ma Kołtun. Przez takie rozwiązanie MZPN zapewni jednak sobie spokój, bo nikt nie będzie mógł podważyć ważności wyborów. No, chyba że wspomniany sąd jednak wybór prezesa zablokuje jeszcze przed sobotą… Może zatem być jeszcze ciekawie.