W szkole miał świadectwa z czerwonym paskiem, dużo czytał i rozwiązywał krzyżówki. Tomasz Boruch wygrał "Milionerów" i spełnił marzenie

Tarnowskie korzenie zwycięzcy "Milionerów"

- Od dziecka interesowałem się wszystkim, co się wokół dzieje. Zadawałem mnóstwo pytań, czytałem, również encyklopedie, rozwiązywałem krzyżówki. Uczyłem się nieźle. Od „podstawówki” do liceum miałem świadectwa z czerwonym paskiem. Praktycznie nie było przedmiotu, którego bym nie lubił – przyznaje Tomasz Boruch.

Chyba w żadnym innym mieście odcinki „Milionerów” z udziałem Tomka nie budziły tak wielkich emocji, jak w Tarnowie. Tutaj mieszkają jego rodzice i brat, kuzynostwo, a także wielu znajomych z czasów szkolnych – ze Szkoły Podstawowej nr 9, Gimnazjum nr 2 oraz z I Liceum Ogólnokształcącego, do których uczęszczał jako dziecko i nastolatek. Studiował weterynarię w Warszawie i tam wprawdzie obecnie mieszka, ale do rodzinnego miasta często wraca. Mało tego. Uważa je za jedno z najpiękniejszych w Polsce, które jednak nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.

- Nawet jakoś specjalnie nie rozgłaszałem tego, że będę w „Milionerach”, żeby mnie nie wypytywali o to. Do czasu emisji programu był względny spokój, ale jak tylko okazało się, że zostałem zwycięzcą ruszyła prawdziwa lawina gratulacji. Było tego tak dużo, że nie byłem w stanie wszystkim od razu odpisać – opowiada.

Zachował spokój i trzeźwy ogląd na sytuację

Było to jego drugie podejście do „Milionerów”. Pierwszy raz przed szansą występu w programie Tomek stanął w czerwcu ubiegłego roku. Znalazł się w gronie sześciu osób, które rywalizowały o przepustkę do ostatecznej rozgrywki w poprzedzającym ją etapie: „Kto pierwszy, ten lepszy”. Najszybciej poradziła sobie z tym zadaniem wówczas jednak inna uczestniczka, a ponieważ odpowiadała do końca programu, drugiej szansy wówczas już nie dostał.