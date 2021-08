W tarnowskich liceach i technikach są jeszcze wolne miejsca. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca

Wolne miejsca w szkołach w Tarnowie

Miejsca w szkołach zwolniły się po tym, jak uczniowie ostatecznie zdeklarowali się, do jakich placówek i klas chcą uczęszczać od września i dostarczyli do nich oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Wcześniej mogli składać podania do trzech różnych szkół, a to powodowało, że najlepsi z nich po rekrutacji zasadniczej niejednokrotnie znajdowali się na listach przyjętych do każdej z nich.

Po weryfikacji okazało się, że w liceach ogólnokształcących do zapełnienia są 64 miejsca. Najwięcej, bo 13, jest w V LO. Trochę mniej – 10 - jest w XX LO z Oddziałami Integracyjnymi. XVI LO może jeszcze przyjąć ośmioro uczniów. Siedem miejsc zostało w II LO, a po sześć w I i III LO. Równo po pięć miejsc zostało także w IV i VII LO. Najmniej, bo cztery miejsca, zostały w XIV LO.