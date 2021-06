W Wadowicach nawet buty muszą mieć związek z papieżem a prawda o kremówkach jest brutalna. Co turyści tu kupują? [ZDJĘCIA]

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, gdzie mieszkał do matury. Miasto rodzinne zawsze było mu bliskie i często je wspominał. Jako papież Jan Paweł II odwiedził je trzykrotnie. W marcu 2005 r., gdy krótko przed śmiercią przebywał w klinice Gemelli, wypowiedział publicznie ostatnie zdanie po polsku, które brzmiało: "Witam Wadowice". Zwrócił się wówczas do pielgrzymów z rodzinnego miasta, którzy go odwiedzili.

Nic więc dziwnego, że obecnie w Wadowicach triumfy święci, ulokowane w rynku, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, który przed pandemią koronawirusa odwiedzało rocznie po około 250 tys. osób.

W Wadowicach można sprzedać wszystko, co ma związek z Janem Pawłem II. Aż do przesady. Bogumił Storch

Okoliczne sklepy z dewocjonaliami nastawione są właśnie na tych turystów

W samym rynku i na najbliższych uliczkach jest ich co najmniej dziesięć, ale trzeba dodać do tego jeszcze ulicznych sprzedawców, którzy pojawiają się tu, gdy tylko zaczyna się sezon na pielgrzymki. Przed pandemia trwał on od wiosny do jesieni.