W weekend otwarty zostanie nowy dworzec autobusowy w Zakopanem

Kończy się trwające dwa lata budowa nowego centrum komunikacyjnego. Choć wszystko na nowych dworcu jest już gotowe od kilkunastu dni, nadal przewoźnicy i pasażerowie nie mogą z niego korzystać. Na szczęście to się wkrótce zmieni, o czym jako pierwszy poinformował... jeden z przewoźników kursujących na linii Kraków – Zakopanem. Firma Maxbus przekazała swoim pasażerom, że od 25 września jej autobusy będą odjeżdżały nie z tymczasowego dworca przy Aleja 3 Maja, ale z nowego centrum komunikacyjnego.

- Potwierdzam, że nowy dworzec chcemy otworzyć w sobotę 23 września, a połączenia od poniedziałku 25 września. W sobotę i niedzielę mieszkańcy i przewoźnicy będą mogli zobaczyć nowe miejsce, przespacerować się tak, wjechać i poznać to miejsce – mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Nowe centrum to przystanki, z których będą odjeżdżać busy i autobusy na liniach lokalnych, w tym także te kursujące do atrakcji turystycznych – do dolin Kościeliskiej, Chochołowskiej, czy do Morskiego Oka. Przystanki te znajdują się bliżej ulicy Chramcówki. Z kolei w drugiej części znalazły się stanowiska dla połączeń dalekobieżnych docierających na Podhale.