W weekend w Kinie pod Baranami startuje LGBT Film Festival

Słodko-gorzka komedia, w której Udo Kier w roli ekstrawaganckiego fryzjera musi zmierzyć się z duchami swojej przeszłości, czyli "Łabędzi śpiew" otworzy w piątek, 17 września 2021 roku o godz. 19, LGBT Film Festival.

Ważnymi tematami, przewijającymi się przez festiwalowe filmy, będą dojrzewanie oraz młodość. Ciche i powolne stadium straty, przyjaźni i pierwszej miłości - tymi słowami australijskie "My First Summer" określiła Hattie Collins z magazynu "British Vogue". W główne bohaterki dramatu o dorastaniu wcieliły się utytułowane aktorki młodego pokolenia: Markella Kavenagh i Maiah Stewardson.

Wśród pięknej przyrody rozgrywa się akcja austriacko-belgijskiego "Dlaczego nie ty", debiutu reżyserki Evi Romen, uhonorowanego główną nagrodą na festiwalu w Zurychu. Wśród malowniczych tyrolskich gór i wiosek toczy się przejmująca walka młodego człowieka o miłość i życiową pasję. Natomiast wzruszający międzypokoleniowy dialog to kluczowy element kanadyjskiego "Jump, darling", opowiadającego o początkującym draq queen, który przyjeżdża na wieś, by opiekować się chorą babcią. W programie znalazł się także polski "Ostatni komers". To nagrodzony na festiwalu w Gdyni brawurowy debiut Dawida Nickela, który portretuje młodzież z blokowiska stojącą u progu dorosłości.