Wadowice. Budują nową trasę rowerową. To będzie pierwszy odcinek VeloSkawa [ZDJĘCIA]

Na południowym odcinku ścieżki rowerowej w Wadowicach, na Zbywaczówce, trwa budowa obrzeży betonowych oraz podbudowy z kruszywa łamanego, na której później wylany zostanie asfalt. Wcześniej wykoszone zostały pobocza, a nawierzchnia wyprofilowana.

Przygotowane są miejsca pod montaż ławek, koszy na śmieci i stanowisk do naprawiania rowerów. Całość ponad 3-kilometrowej trasy ma zostać oddana do użytku w listopadzie.

Budowa trasy rowerowej VeloSkawa

Po zakończeniu modernizacji odcinka na Zbywaczówce, budowlańcy przeniosą się na północny odcinek, w stronę stadionu Skawy.

W Wadowicach miłośnicy jednośladów czekali wiele lat na wybudowanie jakiejkolwiek trasy rowerowej. Przez ostatnie lata do dyspozycji mieli tylko mało odcinek, o długości ok. trzech kilometrów, od stadionu przy ul. Błonie w kierunku Jaroszowic, w miejscu dawnego torowiska kolejowego, Wadowice wybudowały go w 2014 r.