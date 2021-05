Wadowice chcą zlikwidować korki. Wybudują nowe drogi [ZDJĘCIA]

Wadowice szukają sposobu na rozładowanie korków w miejscu, gdzie krzyżują się drogi krajowe z Bielska (nr 52) i Oświęcimia (28). Jest to to duży problem dla wjeżdżających w godzinach szczytu do Wadowic. Od strony Zatora i Oświęcimia sznur pojazdów ciągnie się tutaj od sąsiedniej wsi - Tomic. Dochodzi też do sprzeczek pomiędzy zdenerwowanymi kierowcami.

- Przejazd przez nieduże przecież Wadowice z tego powodu czasem trwa nawet godzinę

- przyznaje Jacek, zawodowy kierowca z Krakowa, który tą trasą jeździ kilka razy w tygodniu.

Wymyślono więc stworzenie wschodniej obwodnicy Tomic i Wadowic, która rozładowałaby ruch na obu krajówkach. Chodzi o wybudowanie drogi łączącej obie gminy wzdłuż rzeki Skawy. Jej trasa ma zaczynać się przed mostem w Witanowicach, biec wzdłuż wału rzeki Skawy przez Podstawie i łączyć się z drogą krajową nr 52 w okolicach ronda.