Wadowice. Lisy przejmują osiedlowe boisko, wcześniej grasowały przy KFC. Mogą być niebezpieczne

Obecność dzikiej zwierzyny w mieście nie jest niczym niezwykłym, bo często właśnie w pobliżu osiedlowych śmietników lub fast foodów łatwo im zdobyć pożywienie.

Dwadzieścia lat temu byłoby to nadzwyczajne zjawisko, ale dzisiaj obecność dzikich zwierząt w miastach nie jest niczym dziwnym. To my, budownictwem mieszkaniowym wkroczyliśmy w rejony zwierzyny i dlatego mamy teraz takie sąsiedztwo