Brutalny atak maczetą w Wadowicach. Poszkodowany 42-latek w szpitalu. Policjanci szukają bandyty Paweł Mocny

Zdjęcie poglądowe Pixabay

We wtorkowy poranek (11 czerwca) przy Wojska Polskiego w Wadowicach doszło do brutalnego ataku na 42-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Jak poinformowała st. asp. Agnieszka Petek z wadowickiej policji nieznany sprawca ranił mężczyznę ostrym narzędziem – według nieoficjalnych informacji była to maczeta. Obecnie policja ustala okoliczności zdarzenia i szuka sprawcy.