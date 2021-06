Wadowice. W piątek pogrzeb motocyklisty, który zginął w wypadku we Frydrychowicach. Klub motocyklowy go pożegna

Godne pożegnanie na jakie zasłużył jest ustalone z rodziną Patryka. Prosimy o nie przepychanie w pochodzie pogrzebowym motocykli, którymi odprowadzimy Patryka w tę ostatnią już podróż. Motocykle ustawiamy przodem do wyjazdu z przed kościoła, tak by zachować porządek za karawanem i rodziną

34-letni motocyklista, który w weekend zginął w wypadku we Frydrychowicach (gm. Wieprz, pow. wadowicki) to Patryk Stawowy, członek lokalnego klubu motocyklowego. W piątek (4.06.2021) motocykliści z całego regionu chcą utworzyć z jednośladów ogromną kolumnę, która towarzyszyć mu będzie w jego ostatniej drodze, na cmentarz w Wadowicach.

Do wypadku doszło w Frydrychowicach (gm. Wieprz), na ulicy Wadowickiej. Patryk zginął 30 maja, tuż po godz. 14. na wskutek zderzenia z osobowym mercedesem. Motor z impetem uderzył w lewe, tylne drzwi samochodu, wbijając się niemal do jego środka. Trzy osoby podróżujące samochodem zostały ranne, jedną z nich odwieziono do szpitala.