Wakacje w Małopolsce. Służby są gotowe do sezonu turystycznego. Rozpoczęły się kontrole miejsc wypoczynku dzieci

Stan przygotowania województwa do wakacji był tematem wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jaki wojewoda małopolski Łukasz Kmita zorganizował w Rabce-Zdrój.

- Okres wakacji to dla wielu rodzin czas odpoczynku. Ale nie mogą odpoczywać służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Jesteśmy przygotowani do tego, by przyjąć turystów. Jesteśmy gotowi i otwarci na gości – mówił wojewoda Łukasz Kmita. - Wszystkie nasze służby są gotowe do tego, by zagwarantować bezpieczne miejsca dla dzieci i młodzież na zorganizowany wypoczynek.

Jak dodał wojewoda, zobowiązał służby, by przy pogodzie, która jest kapryśna i może być niebezpieczna, działały prewencyjnie. By nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia.

Insp. Rafał Leśniak, wicekomendant wojewódzki policji w Małopolsce, zaznaczył, że na czas wakacji zostało już uruchomiła siedem posterunków wodnych na akwenach wodnych w Małopolsce. - Mamy w naszym województwie zarejestrowanych 12 kąpielisk. Wszędzie będziemy się pojawiać i zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób tam wypoczywających. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnego przypadku utonięcia w naszym województwie – mówił wicekomendant małopolskiej policji.