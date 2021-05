Wandale z Oświęcimia odpowiedzą za zniszczenie zabytku. Pijani pomalowali mur Cmentarza Żydowskiego

FLESZ - Do 12 dni w roku pracy zdalnej. Jest projekt ustawy

Po zakończeniu imprezy około 3.00 nad ranem Leon S. z dwoma kolegami zrobił zakupy w pobliskiej stacji benzynowej i spacerował wzdłuż muru Cmentarza Żydowskiego. Wtedy Michał O. sprejem na zabytku namalował swastykę, a Daniel B. napis "SS". Leon S. dołączył do kolegów i znów wymalował napis "Bonova".

Teraz wszyscy trzej tłumaczą się, że nie mieli świadomości, że mur cmentarza od 18 października 1994 r. jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego.

Następnego dnia mężczyźni zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty zniszczenia zabytków. Leon S. odpowie też za to, że znieważył Park Pamięci Wielkiej Synagogi, który jest miejscem publicznym w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego jakim jest świadectwo dziedzictwa Żydów zamieszkujących w Oświęcimiu przez 500 lat.

Dodatkowo Michałowi O. i Danielowi B. prokurator postawił zarzut publicznego propagowania ustroju faszystowskiego i nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych . Chodziło o napis „SS” i swastykę. Grozi za to do 2 lat więzienia.