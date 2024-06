We Włosienicy, samorządowcy i oświęcimscy policjanci, czytali dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji. ZDJĘCIA

Hasło akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, nawiązuje do tytułu Grand Prix VI Konkursu im. Astrid Lindgren – „Porozmawiajmy o sztuce, Tygrysie”.

W ogrodzie Przedszkola Samorządowego we Włosienicy, odbyła się akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Oświęcim.

Bajki i wiersze o tygrysach czytali przedszkolakom: Halina Musiał, zastępca wójta gminy Oświęcim, Grzegorz Stachura radny gminy, a jednocześnie członek Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy, Leokadia Kukla dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy, Maria Żak, przedstawicielka Koła Gospodyń we Włosienicy, Marta Zając z biblioteki we Włosienicy oraz policjantki KPP w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka oraz sierż. szt. Katarzyna Filipowicz.

Dzieciom z przedszkola we Włosienicy czytali samorządowcy i oświęcimscy policjanci. To wszystko w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Gmina Oświęcim

Podczas spotkania goście obejrzeli również przepiękne występy artystyczne przygotowane przez przedszkolaki z Włosienicy i ich przedszkolanki.