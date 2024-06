Weekend pełen emocji z Tatra Fest i biegiem przez Tatry z przewyższeniem 5 000 metrów

Dla mniej wprawionych biegaczy zorganizowane w tym roku zostały biegi z mniejszym przewyższeniem. - Mieliśmy nową trasę 25 km po pogórzu Gubałowskim, aż po Płazówkę, z przecudnym zwalającym z nóg widokiem na Tatry. Tam jest strasznie pięknie. Ostatnio jak biegaliśmy, to zachwyciła nas ta trasa. Przepiękny las, polany z szałasami, zielono, wysoka trawa i obłędny widok na Tatry - opisuje trasę organizatorka zawodów. - Mieliśmy jeszcze 12 km, ale też są tam spore przewyższenia, bo 600 m. Wybiegaliśmy na Gubałówkę i na Szymaszkową Polanę.

W miniony weekend odbyło się pięć biegów górskich. Dwa dla dzieci i trzy dla dorosłych, w tym legendarny Tatra Fest Bieg. - Legendarny Tatra Fest Bieg, to 65 km po Tatrach z przewyższeniem na poziomie 5 tys. metrów. Jest to taka wysokość, jakby pięć razy wejść na Kasprowy Wierch - zaznacza Magdalena Ziaja Żebracka.

Tegoroczną nowością jest wycieczka rowerowa dookoła Tatr. Rozłożona została ona na 2 dni. - Zorganizowaliśmy pętlę dookoła Tatr legendarną trasą. Jest to aspiracja wielu kolarzy. W tym roku jest formuła bardziej kolarstwa romantycznego i trasa została rozłożona na 2 dni. Zaczęliśmy tak delikatnie. Udział wzięło ok. 80 osób. Na trasie są punkty odżywcze dwa pierwszego dnia i jeden drugiego. Trasę podzieliliśmy na 120 km w dzień pierwszy i 80 km drugiego dnia - opisuje trasę Magdalena Ziaja Żebracka.

W rowerowym rajdzie udział wzięła Magdalena Łączak -słynna biegaczka górska.

Tatra Fest Kids

- To wydarzenie charytatywne na mecie Tatra Fest Run i odbywa się po raz 4. Trzeci raz organizujemy je na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Zakopanem. W tym roku wspieramy w zakresie budowy domu marzeń. To jest dom dziecka dla osób z niepełnosprawnością. te osoby to nie zawsze są dzieci, ale też osoby dorosłe pozbawione opieki. taki dom w Zakopanem właśnie powstaje - opisuje akcję Ziaja Żebracka.