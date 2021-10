Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w szpitalu w Krakowie. Przeszedł operację Małgorzata Mrowiec

Ryszard Terlecki w sobotę trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i przeszedł tam operację. Informację o tym, że wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS miał mieć atak woreczka żółciowego, podał dziennik „Fakt”. Według gazety na miejsce został wezwany prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. "To on miał operować Ryszarda Terleckiego" - poinformował dziennik.