Wieczysta - Bruk-Bet II: nieuchronny baraż o III ligę. Nieciecza z piłkarzami z ekstraklasy? Sprawdzamy Tomasz Bochenek

Bruk-Bet Termalica II Nieciecza - Wieczysta Kraków. Taki sparing odbył się w marcu 2021 r. KSWieczysta.com

W małopolskiej IV lidze jest zespół, który miał lepszą jesień niż Wieczysta Kraków. To Bruk-Bet Termalica II Nieciecza. W tym półroczu odniósł w 18 ligowych meczach 18 zwycięstw i w tabeli grupy sądecko-tarnowskiej prowadzi z olbrzymią przewagą (teraz to 17 punktów). I już teraz możemy nastawić się to, że w czerwcu 2022 roku, w barażu o awans do III ligi, zmierzą się właśnie Bruk-Bet II i Wieczysta. A wy już pewnie zadajecie sobie pytanie: jak mocny skład będą miały rezerwy "Słoni"?