Wieczysta Kraków. Peszko i spółka nie dali szans Zwierzynieckiemu Kraków, ale po raz pierwszy w sezonie stracili dwa gole [ZDJĘCIA]

W 9 min Hubert Pachowicz zmarnował "setkę" dla Wieczystej, strzelając z bliska obok słupka. 2 min później fatalny błąd popełnił Patryk Góra, po którego nieudolnej próbie zagrania do bramkarza Patryka Krawczyka piłkę przejął Maciej Szmal i wpakował ją do siatki. Był to dopiero siódmy gol stracony przez Wieczystą w tym sezonie, drugi na własnym boisku i pierwszy od 25 października 2020 roku.

Goście niedługo cieszyli się jednak prowadzeniem. W 14 min Krzysztof Szewczyk wyłożył piłkę Pachowiczowi, a ten trafił do pustej bramki. 10 min później ten ostatni ponownie usiłował pokonać Karola Teterycza, ten zdołał sparować piłkę, ale był już bezradny po dobitce głową Szewczyka. Wieczysta nie zadowoliła się skromnym prowadzeniem, nadal atakowała. W 33 min Damian Guzik dośrodkował piłkę do Radosława Majewskiego, a ten z półobrotu pokonał dobrze spisującego się Teterycza.