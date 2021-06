Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" lepsi od Popradu Muszyna w finale Małopolskiego Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

W 6 min Szymon Gruca zagrał do Macieja Korzyma, którego w ostatniej chwili zablokował jeden z rywali. Po kwadransie gry bliski zdobycia gola był Paweł Szczepanik, ale udanie interweniował Michał Miśkiewicz.

Faworyzowana Wieczysta od początku ruszyła do ataku, ale Poprad ani myślał się tylko bronić. Muszynianie często inicjowali ofensywne akcje, i to oni mogli objąć prowadzenie.

Po zmianie stron Wieczysta szybko, bo już w 48 min, objęła prowadzenie, gdy po centrze Majewskiego z rzutu rożnego piłkę z bliska… klatką piersiową do siatki wpakował Krzysztof Szewczyk.

Gol zachęcił „Żółto-czarnych” do kolejnych ataków. Muszynianie szukali okazji, by doprowadzić do wyrównania, jednak ich rywale grali z większym rozmachem niż przed przerwą, szybciej przedostawali się na pole karne Popradu.

W 65 min trener Popradu Robert Kubiela dokonał aż potrójnej zmiany, ale nie zmieniło to obrazu gry. Wieczysta nadal atakowała. W 68 min po podaniu z okolicy końcowej linii boiska Majewski silnym strzałem z kilkunastu metrów podwyższył wynik. Wkrótce mógł zdobyć jeszcze jednego gola, ale posłał piłkę tuż obok słupka.

W 79 min Jakub Bąk wyłożył piłkę Peszce, który z bliska uderzył w poprzeczkę, jednak chwilę później Majewski z około 20 metrów trafił do bramki. Kolejne ataki Wieczystej nie zmieniły już wyniku meczu. Po końcowym gwizdku sędziego „Żółto-czarni” świętowali zdobycie trofeum.