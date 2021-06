Franciszek Smuda - barwna postać na trenerskiej ławce, poza boiskiem i na... zdjęciach [FOTO]

Wznowione loty z lotniska Kraków-Balice do Zurychu i Stuttgartu. Połączenia Swiss i Eurowings wracają po pandemicznej przerwie [3.06.2021]

W Boże Ciało do rozkładu Kraków Airport wróciły połączenia realizowane przez lubianego przez Małopolan szwajcarskiego przewoźnika – Swiss. Kierownictwo lotniska oraz władze regionu liczą, że dzięki regularnym lotom z Krakowa do Zurichu, nie tylko my zaczniemy odwiedzać jedno z najpiękniejszych szwajcarskich miast, ale i Helweci postanowią odkryć uroki Małopolski. A już w najbliższych dniach zostaną przywrócone kolejne połączenia, m.in. Eurowings do niemieckiego Stuttgartu. Wraz z odmrożeniem targów i konferencji wróci też – bardzo mocna w Krakowie przed pandemią – turystyka biznesowa. Pomoże w tym unijny certyfikat zdrowotny, który Polska wprowadza szybciej niż większość państw.