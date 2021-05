Ryszard, Artur, Barbara i Małgorzata Sarnatowie, czyli trzy pokolenia sportowców. Rodzina wielu pasji [ZDJĘCIA]

W 1967 r. znalazł się w Cracovii, z którą po dwóch latach awansował do I ligi (wtedy najwyższa klasa rozgrywkowa). - Trochę żałuję, że od razu nie przeszedłem do Wisły, w której miałbym więcej szans na pokazanie się, ale też mile wspominam ten okres, bo spotkałem wielu fajnych ludzi, nawiązałem przyjaźnie – mówi.

Ryszard urodził się w 1942 r. w Kielcach, gdzie grał w klubie SHL. W 1963 r. trafił do Wawelu, choć niewiele brakło, by znalazł się w Legii Warszawa, bo to do stolicy dostał wezwanie do odbycia służy wojskowej. Czekał już na dworcu na pociąg do Warszawy, gdy pewien major namówił go na wyjazd do Krakowa. Trzy dni później zadebiutował w II-ligowym Wawelu. Legia wciąż nalegała na jego przybycie, ale oddał skok spadochronowy, a desantowców nie można było przenosić.

- Ekipa olimpijska miała być wybrana po trzech ligowych meczach. Kto był w najlepszej formie, miał do niej trafić. W spotkaniu z Górnikiem Wałbrzych strzeliłem trzy gole, potem Pogoni Szczecin i Górnikowi Zabrze po jednym. Po tym ostatnim Kazimierz Górski ogłosił kadrę, ale mnie w niej nie było. Dopiero po paru latach po rozmowie z trenerem Górskim i działaczami wywnioskowałem, że decydowały jakieś układy. W 1974 roku zostałem w ostatniej chwili powołany mecz z Duisburgiem. W pierwszej połowie miał grać Włodzimierz Lubański, w drugiej ja. Było bardzo zimno, siedziałem więc na ławce, nie rozgrzewałem się, bo miałem wejść dopiero po przerwie. Ale Lubański doznał kontuzji i musiałem go zastąpić z marszu. Moim zdaniem i kolegów wypadłem przyzwoicie, ale na mistrzostwa świata nie pojechałem - opowiada pan Ryszard.

Chciał zostać szkoleniowcem, ale gdy po powrocie do kraju zobaczył, jak są oni traktowani, doszedł do wniosku, że się nie nadaje do tej pracy. Nie uległ namowom nawet Wisły, która proponowała mu prowadzenie drużyny juniorów. Materiały szkoleniowe oddał bramkarzowi Stanisławowi Gonetowi, a sam „poszedł w biznes”. Razem z żoną Martą został współwłaścicielem Zakładu Przemysłu Cukierniczego „Lajkonik”, najpierw przy ul. Głowackiego w Krakowie, a potem w Niezdowie k. Dobczyc. Produkowali biszkopty, sprzedawane w Polsce, w Austrii i Włoszech (próbki trafiły nawet do USA). Sprzedali firmę, gdy pojawiła się duża konkurencja.

Artur Sarnat urodził się w 1970 r. w Krakowie. Jest wychowankiem Wawelu. - W trampkarzach byłem napastnikiem, strzelałem gole. Trzy kolejki przed końcem sezonu dwóch bramkarzy nie przyszło na mecz. No i ja jako największy, najgrubszy, najszerszy stanąłem między słupkami. Na obóz juniorów pojechałem już jako bramkarz. Żałowałem, bo nic nie umiałem, byłem poobijany. Ale z roku na rok podnosiłem swe umiejętności i zaczęło mi się to podobać – mówi.

- Wciąż jest dziarski, ma rewelacyjną figurę, nikt mu nie daje tylu lat, ile ma, czyli 78. Śmieliśmy się ostatnio, bo jak były godziny dla seniorów, to go wyproszono ze sklepu – mówi o teściu pani Barbara.

Mile wspomina mecze pucharowe, m.in. z Parmą w 1998 r. (po remisie 1:1 w Krakowie słynny Gianluigi Buffon przyniósł mu swoją koszulkę do szatni) i Realem Saragossa w 2000 r. (w serii karnych obronił strzał Juanele, przyczyniając się do awansu Wisły), ale za swój życiowy występ uważa ten na Camp Nou przeciw Barcelonie w 2001 r., choć Wisła przegrała 0:1. Pokonał go rezerwowy Luis Enrique.

Gdybym poszedł w tempo, odrobinę wcześniej, za „nosem”, to może pokusiłbym się o złapanie piłki, ale nie mam pretensji do siebie o tę bramkę. Była przedniej urody - Artur Sarnat

- Niepotrzebnie wszedł na boisko (śmiech). Potem multum razy analizowałem tego gola. Hiszpan był ze mną sam na sam po zagraniu z klepki. Gdybym poszedł w tempo, odrobinę wcześniej, za „nosem”, to może pokusiłbym się o złapanie piłki, ale nie mam pretensji do siebie o tę bramkę. Była przedniej urody – mówi pan Artur, którego popisy, ratujące Wisłę od pogromu, oglądał z trybun jego ojciec.

- Mam ogromny niedosyt. Może Arek był rzeczywiście lepszy ode mnie, ok, nie ma problemu. Ale wcale nie czułem się gorszy od Wyparły. A Wójcik mówił, że da pograć wszystkim powołanym do kadry – żali się. Z rezerwowych nie zagrali tylko on i Maciej Murawski.

Selekcjonerzy go nie cenili, za to fanki uwielbiały. - Podczas jednego z meczów na boisku Wisły piłka wylądowała na trybunach. Wróciła już z podpisami: „Artuś, kocham cię, Artuś the best” itd. Po meczu ktoś przyniósł mi ją i mówi mi: „Zobacz, co z nią zrobili”. Poszedłem do Zdzisława Kapki i powiedziałem: „Prezesie, musi mi ją pan dać”. A wtedy nie było tak łatwo o sprzęt jak teraz, gdy jest go dużo, ale wytargałem tę piłkę - opowiada. Jego żona dodaje: - Ma ją, całą wypłowiałą, z wyznaniami miłosnymi.

Dostawał kartki z życzeniami, listy. Ja o tym jednak wiedziałam, dlatego inaczej do tego podchodziłam, szanowałam to. Przyjmowałabym się, gdyby to było robione po kryjomu - Barbara Sarnat

- To był typ chłopczycy, ale miała ładne, długie włosy. Gdy była w szkole podstawowej, podarowała Arturowi swe zdjęcie na tle ściany w swoim pokoju. Cała ściana była wyklejona jego zdjęciami. Mamy to zdjęcie, parę lat temu nawet je powiększyliśmy, bo to pamiątka na całe życie – mówi żona piłkarza. A ten dodaje: - Na treningach mówiłem jej: „Nie stój tu, stoisz za blisko, bo cię piłka uderzy”. Nie dość, że patrzyłem na strzelających kolegów, to jeszcze musiałem uważać, żeby tej dziewczynce nic się nie stało.

Pani Barbara zachowanie jego fanek przyjmowała ze zrozumieniem: - Dostawał kartki z życzeniami, listy. Ja o tym jednak wiedziałam, dlatego inaczej do tego podchodziłam, szanowałam to. Przyjmowałabym się, gdyby to było robione po kryjomu. Po to zresztą uprawialiśmy sport, żeby nas kibice szanowali, lubili. Tylko, wiadomo, muszą być pewne granice.

- Po urodzeniu Moniki też wróciłam, ale już widziałam, że bardziej zwracałam uwagę na to, ile czasu jest do końca treningu, więc stwierdziłam, że to już nie jest to, że nie jestem tak oddana sportowi jak wcześniej. Odejście ułatwiło mi fakt, że gdy zaszłam w ciążę i ogłosiłam, że robię sobie przerwę w treningach, to w tym czasie był kryzys i klub zawieszał działalność sekcji – wyznaje.

Jest rówieśniczką męża, także krakowianką. Piłkę ręczną zaczęła trenować w SP 96, w 1984 r. trafiła do Cracovii, pięć lat później zadebiutowała w pierwszej drużynie i pomogła jej zająć trzecie miejsce w I lidze – najwyższe w swej karierze. W Cracovii grała przez 15 lat. Przeżyła w niej spadek i powrót do I ligi, a także powroty do gry po urodzeniu córek w 1995 i 2000 r.

Gdy braliśmy ślub, Artur był jeszcze graczem Cracovii. Dwa dni później odwoziłam go do Straszęcina na obóz... Wisły, bo podpisał z nią kontrakt. To była nasza podróż poślubna, z dwoma innymi piłkarzami i działaczem Kazimierzem Antkowiakiem - Barbara Sarnat

Zanim to jednak nastąpiło, przeżyła wiele pięknych chwil. Nic więc dziwnego, że mówi o nich tak: - Wspominam te lata cudownie, to były najfajniejsze lata mojego życia. Nie zamieniałbym ich na nic innego, na żadną inną dyscyplinę i na żaden inny klub. Jestem stała w uczuciach, nie myślałam o zmianie klubu, o przeprowadzce. Tu mieszkałam, tu było moje miejsce na ziemi. Dobrze się odnajdywałam z koleżankami, trenerami, kierownikami, zarządem. Przez wiele lat byłam kapitanem drużyny. Do dziś mam niesamowity sentyment do hali Wawelu, w której najczęściej trenowałam. Gdy jestem w niej, serce mocniej bije. Sport był mi bliski od zawsze. Lubiłam biegać, byłam bardzo skoczna, Hutnik nakłaniał mnie do lekkoatletyki. I wydawało się, że to się nigdy nie skończy. Potem wiadomo: zakłada się rodzinę, rodzi dzieci i wyrasta ze sportu.

- Kiedyś Artur przyszedł na mecz, gdy grałyśmy o wejście do I ligi. W hali Wawelu kibiców Cracovii nie było dużo, zauważyli jednak wiślaka. I doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Mąż musiał wyjść w przerwie meczu, bo mu dogryzali, opluli samochód. Baliśmy się, czy mu nie zrobią czegoś więcej. Nie wzięli pod uwagę tego, że jesteśmy małżeństwem – opowiada pani Barbara. A jej mąż dodaje: - Wolałem im zejść z drogi, po co się miałem z nimi szarpać.

- Gdy braliśmy ślub, Artur był jeszcze graczem Cracovii. Dwa dni później odwoziłam go do Straszęcina na obóz... Wisły, bo podpisał z nią kontrakt. To była nasza podróż poślubna, z dwoma innymi piłkarzami i działaczem Kazimierzem Antkowiakiem – wspomina pani Barbara.

Przyszłego męża poznała w 1992 r., gdy grał jeszcze w Wawelu. Poznali się właśnie w hali tego klubu. Potem zaprosiła go na wesele koleżanki. I poszło z górki. Ślub wzięli 3 lipca 1993 r. Udzielił go im go kapelan Cracovii ks. Zdzisław Krzystyniak.

- Od dziecka znaliśmy chłopca na wsi, który też trenował piłkę nożną. Czytał o nas w gazetach. Kiedyś podjechał rowerem pod naszą bramę i pyta mnie: „Pani Basiu, a mąż panią kocha?”. A ja mówię: „No tak, a czemu miałby mnie nie kochać?”. A on na to: „Bo pani gra w Cracovii, a on w Wiśle...” To było wprawdzie dziecko, ale kibice mogli nas tak postrzegać – zauważa była piłkarka ręczna.

Jeździłam na wszystkie zawody, oprócz pływania. Byłam nieszczęśliwa, gdy nie było wychowania fizycznego, bo było mało dziewczyn, gdyż nie chciały ćwiczy - Barbara Sarnat

Choć nie osiągnęła tyle sukcesów co mąż, czuje się spełniona jako sportsmenka. I dowartościowana jako kobieta: - Miałam poczucie swej wartości, że jestem zawodniczką, że gram w I lidze, o czym niejedna marzyła. Obserwowałam, jak Wisła fetowała mistrzostwo, a dziewczyny wieszały się na piłkarzach. Miałam do tego dystans. Gdy trenowałam, to z wielu rzeczy nie zdawałam sobie sprawy. Że ktoś mnie lubił jako zawodniczkę, że się podobałam jako kobieta, że ktoś się we mnie podkochiwał. Nie zwracałam na to uwagi. Ale gdy po latach się o tym dowiaduje, mile to łechta, jest sympatyczne.

- Kiedyś przyjechał pan, który zabiera od nas śmieci. I mówi: „A pani to jest ta – tu wymienił moje nazwisko – i grała pani w Cracovii”. To jest takie fajne. Z Gosią poszłam na Dni Otwarte do mojego liceum 20 lat po tym, gdy do niego uczęszczałam. Spotkałam moją wuefistkę. I ona mnie poznała! Mówi: „Barbara Tochowicz?”. Bo ja robiłam dla tej szkoły najlepsze wyniki. Jeździłam na wszystkie zawody, oprócz pływania. Byłam nieszczęśliwa, gdy nie było wychowania fizycznego, bo było mało dziewczyn, gdyż nie chciały ćwiczyć – mówi pani Barbara.