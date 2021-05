Wisła Kraków. Trzech piłkarzy "Białej Gwiazdy" powołanych na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski [ZDJĘCIA]

NOWE Hutnik - Motor. Kibice w Nowej Hucie mieli piękny powrót na stadion ZDJĘCIA CZ. 2

Mecz Hutnik - Motor był pierwszym od 14 miesięcy, jaki na stadionie w Nowej Hucie mógł się odbyć z udziałem publiczności. Ograniczonej do około 400 osób, ale to było 400 osób, które potrafiły zaakcentować swoją obecność. Był prowadzony doping, a kibiców napędzali do niego piłkarze, którzy zagrali świetnie, pokonując lubelski zespół aż 5:0. ZDJĘCIA >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.