Były piłkarz Ruchu Chorzów i Cracovii Michał Helik wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu w Barnsley [ZDJĘCIA]

Środkowy obrońca w minionym sezonie Championship rozegrał 43 mecze, w których strzelił pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Miał duży udział w wywalczeniu przez jego zespół szóstego miejsca, dającego brawo gry w barażu o awans do Premie League (Barnsley zmierzy się ze Swansea, a w przypadku wygranej spotka się ze zwycięzcą pary Brentford - Bournemouth). Ponadto wystąpił w trzech spotkaniach Pucharu Anglii, zdobywając jednego gola.

Jestem podekscytowany. Bardzo dziękuję kibicom za ich głosy, a kolegom z drużyny i pracownikom za wprowadzenie mnie do klubu. To był wyjątkowy rok dla mnie i dla nas. To dla mnie wielka sprawa - Michał Helik