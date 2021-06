Wieczysta Kraków. Franciszek Smuda nowym - od 1 lipca 2021 roku - trenerem "Żółto-czarnych"

Cecherz pracował w Wieczystej od 1 lipca 2019 roku do 2 czerwca 2021 roku. Wcześniej był zatrudniony w piętnastu klubach. Tylko w jednym z nich był dłużej szkoleniowcem niż w krakowskim - w Kolejarzu Stróże (od 24 czerwca 2011 roku do 25 czerwca 2014 roku).

Dlaczego odszedł Przemysław Cecherz?

W poniedziałkowym (31.05.2021) "Przeglądzie Sportowym" Cecherz zapewniał, że w Wieczystej do pracy napędza go fakt, że może w autorski sposób angażować się w budowę klubu od początku, że ma to samo co zarząd spojrzenie na futbol i wizję rozwoju klubu. Zdradził też, że Wieczysta nadal myśli o sprowadzeniu Niemca Lukasa Podolskiego (mistrza świata w 2014 roku) i rozważała - jeszcze przed pandemią koronawirusa - sprowadzenie Holendra Wesleya Sneijdera (wicemistrza świata w 2010 roku).