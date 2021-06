W środę, 16.06.2021 Wieczysta Kraków - Poprad Muszyna w małopolskim finale rozgrywek Fortuna Puchar Polski [ZDJĘCIA]

- Mamy tego świadomość, ale doświadczenie podpowiada, że wszelkie przedmeczowe zapowiedzi weryfikuje boisko. Przystąpimy do pojedynku z IV-ligowcami z Muszyny podobnie jak do każdego innego spotkania, czyli w pełni przygotowani i skoncentrowani. Jestem przekonany, że zespół pokaże nie tylko skuteczny, ale także ładny futbol - powiedział nowy prezes Wieczystej, były znakomity piłkarz Cracovii Andrzej Turecki (cytat za oficjalną stroną Małopolskiego Związku Piłki Nożnej).

Wieczysta ostatnio w imponującym stylu (komplet 25 zwycięstw, bramki: 189-6) zapewniła już sobie awans do IV ligi, ma w składzie tak znanych piłkarzy jak: Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Michał Miśkiewicz, Adrian Frańczak, Krzysztof Kalemba, Marcin Makuch, Seweryn Michalski, Piotr Madejski czy Jakub Bąk. To ona uchodzi za faworyta środowego spotkania.

Faworytem meczu na pewno jest Wieczysta, która posiada w składzie graczy z bardzo "mocnymi" nazwiskami. My też jednak mamy indywidualności w drużynie - Stanisław Sułkowski, prezes Popradu Muszyna

Poprad Muszyna - walka do upadłego

Poprad na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek we wschodniej grupie małopolskiej IV ligi zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając punkt straty do Unii Tarnów. Teraz jednak jego piłkarze koncentrują się na pucharowym finale. W ekipie z Muszyny jest kilku znanych zawodników, np. Maciej Korzym, Grzegorz Baran, Daniel Bomba, Szymon Gruca czy Kacper Smoleń.

- Faworytem meczu na pewno jest Wieczysta, która posiada w składzie graczy z bardzo "mocnymi" nazwiskami. My też jednak mamy indywidualności w drużynie. Chłopcy będą walczyć do upadłego, zostawią na boisku serducho. Od dłuższego czasu gramy praktycznie co trzy dni - w środy i soboty. Piłkarze są poobijani, ale mamy nadzieję, że pokażemy ładny futbol, żeby kibice się nie nudzili, żeby to był dobry mecz - powiedział wieloletni prezes Popradu Stanisław Sułkowski.