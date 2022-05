Wieczysta Kraków straciła punkty! Dalin Myślenice dostał gromkie brawa ZDJĘCIA

Dalin Myślenice - Wieczysta Kraków 2:2 (0:1)

Co tu dużo mówić: prowadzenie Wieczystej po pierwszej połowie wcale nie było odzwierciedleniem obrazu gry. Do momentu dośrodkowania Jakuba Bąka z prawej strony i celnej „główki” Maksymiliana Hebla – a było to w 38 minucie – krakowianie nie stworzyli żadnej okazji do zdobycia gola.