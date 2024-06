Wietrzenie szatni w Wieczystej Kraków. Z klubu odchodzi 20 piłkarzy!

Trener Peszko podziękował ponad połowie drużyny. Kto zagra w Wieczystej?

Uspokajamy - w II lidze w ekipie trenera Sławomira Peszki będzie miał kto grać, bo z pierwszą drużyną związanych było bardzo dużo piłkarzy, 38 (jest także zespół rezerw, który właśnie awansował do IV ligi). Wielu piłkarzy z doświadczeniem z wyższych klas rozgrywkowych musiało w minionym sezonie III ligi (Wieczysta ostatni mecz miała w piątek) siedzieć na ławce. Część z nich ostatnio grała w rezerwach. A do tego klub już przeprowadził pierwsze transfery do zespołu.

Oto piłkarze, którzy odchodzą z Wieczystej

Bartosz Plewka - bramkarz

Patryk Letkiewicz - bramkarz (koniec wypożyczenia z Wisły Kraków)

Jakub Murawski - bramkarz (koniec wypożyczenia z Legii Warszawa)

Błażej Sapielak - bramkarz (koniec wypożyczenia z Odry Opole)

Denis Faworow - obrońca

Patryk Kołodziej - obrońca

Hennos Asmelash - obrońca

Kacper Skrobański - obrońca (koniec wypożyczenia z Wisły Kraków)

Szymon Rygiel - obrońca

Jakub Bąk - obrońca

Patrik Misak - pomocnik

Thibault Moulin - pomocnik

Michał Mak - pomocnik

Emmanuel Kumah - pomocnik

Sasa Żivec - pomocnik

Dawid Linca - pomocnik

Przemysław Kapek - pomocnik

Mateusz Gamrot - pomocnik

Maciej Jankowski - napastnik

Ante Aralica - napastnik