W Hotelu Best Western trwają szachowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, w których rywalizuje dziesięć ekip. Po sześciu rundach prowadzi VOTUM SA Polonia Wrocław (12 pkt) przed Więżą Pęgów (9 pkt) i Wasko HETMAN GKS Katowice (9 pkt). Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków zajmuje siódmą lokatę (3 pkt). W drużynie katowickiej występuje 22-letni arcymistrz Jan-Krzysztof Duda, który na co dzień reprezentuje barwy MKS KOS Wieliczka. W swym pierwszym występie w DMP, w meczu z Klubem Szachowym Stilon Gorzów (3:3), wygrał on z Ukraińcem Jurijem Kryworuczką. Przejdź do galerii.