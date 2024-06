Słowo ruczaj oznacza mały strumień lub potok. Krakowski Ruczaj to potok, ale samochodów i ludzi oraz cały czas rosnąca zabudowa. Miejsce to szczególnie upodobali sobie deweloperzy. W tej okolicy Krakowa, m.in. wzdłuż ulicy Piltza i Bunscha, wciąż wyrastają nowe bloki i można odnieść wrażenie, że nikt tego zanikania zieleni na rzecz betonu nie jest w stanie powstrzymać.

Coraz więcej betonu na Ruczaju

Mieszkańcy Ruczaju od lat walczą o to, aby zieleń w tej części Krakowa nie została zalana betonem. Jak widać na załączonych zdjęciach, walka ta była z góry skazana na porażkę. Deweloperzy bardzo polubili ten teren i kolejne bloki oraz osiedla domków wyrastają tutaj jak grzyby po deszczu. Miejsce to wydaje się również atrakcyjne dla osób, które decydują się na zamieszkanie na Ruczaju. Świetna komunikacja tramwajowa łącząca Ruczaj z innymi częściami Krakowa pozwala na dość szybkie dotarcie do centrum miasta. Ruczaj do zamieszkania wybierają również studenci, dzięki czemu mają blisko do kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w niedalekiej przyszłości również do budowanego właśnie kampusu Jana Pawła II, natomiast w okolicach terminala autobusowo-tramwajowego Czerwone Maki ulokowały się duże międzynarodowe korporacje. Dodatkowym atutem mieszkania na Ruczaju jest także bliskość Zakrzówka.

Gęstniejąca zabudowa rodzi jednak wiele problemów. Jednym z nich jest brak wystarczającej liczby szkół, przedszkoli i żłobków. Mieszkańcy oczekują, że przy ul. Czerwone Maki zostanie w końcu wybudowana nowa szkoła podstawowa, bardzo potrzebna w tym rejonie miasta, ponieważ obecne placówki są przepełnione.

Na razie powstaje tutaj komisariat policji, do którego już za kilka miesięcy przeprowadzą sie funkcjonariusze z ul. Zamoyskiego.

Czy to jeszcze Ruczaj

Ruczaj wciąż się rozrasta, nie wszyscy zgadzają się jednak z tym, aby tą nazwą określać tereny w okolicy pętli Czerwone Maki i centrum handlowego przy ul. Bunscha. Na forach internetowych często można spotkać dyskusję na ten temat. Wyjaśniamy, że współczesny Ruczaj zajmuje obszar dawnych dzielnic katastralnych Zakrzówek, Pychowice, Kobierzyn i Skotniki. W przeszłości zabudowa koncentrowała się głównie wzdłuż ul. Kobierzyńskiej, a obecnie Ruczaj jest częścią Krakowa, wchodzącą w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Choć nie jest to oficjalna nazwa jednostki urbanistycznej, krakowianie zwyczajowo nazywają tak obszar położony około 4 km na południowy-zachód od centrum miasta, który składa się z dwóch części:

osiedla wielkopłytowego Ruczaj-Zaborze, zbudowanego w latach 1986–1993.

nowych osiedli mieszkaniowych, które powstawały od lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku na południe od ul. Zachodniej. Największym osiedlem w tej nowej części Ruczaju jest Osiedle Europejskie, położone najbardziej na południe. Dziś ciężko uwierzyć, że kiedyś były tu pola, a obecnie nienaruszalność terenów zielonych zapewniają głównie... cmentarze: jeden położony przy ul. Czerwone Maki, a drugi przy ul. Lubostroń.

Centrum handlowe Atut Ruczaj

Do gęstniejącej zabudowy dołączyło również centrum handlowe, którego drugą część Atut Ruczaj 2 otwarto pod koniec 2022 roku. W całym kompleksie dostępne są m.in. drogerie, sklepy spożywcze, market budowlany, apteka, sklepy z odzieżą, a także elektroniką. Nie zabrakło również siłowni i otwartego w tym roku centrum gastronomicznego.

Całe centrum handlowe generuje spory ruch, który powoduje duże korki w tym rejonie i dodatkowo utrudnia kierowcom wydostanie się z Krakowa w kierunku Skawiny. Lekarstwem na te problemy jest planowana przebudowa ulicy Bunscha oraz poprowadzenie linii tramwajowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Bunscha.

Ulica Bunscha czeka na przebudowę

Zgodnie z założeniem ul. Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1,3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowana ul. Skotnicka (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Będzie się ona zaczynała od pętli Czerwone Maki. W tym przypadku rozważane są dwie opcje: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby być zlokalizowany w rejonie węzła autostradowego po jego wschodniej lub zachodniej stronie. W ramach drugiej opcji linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

