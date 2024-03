Wielkanoc 2024. Pomysłowe desery dla dzieci na Wielkanoc [PRZEPISY WIELKANOCNE]

Warto zaprosić dzieci do zabawy przy świątecznych wypiekach. Zobaczcie nasze propozycje na ciekawe desery na Wielkanoc dla najmłodszych.

Wielkanocne desery dla dzieci. Wielkanoc to wyjątkowy czas zadumy i radości ze spędzania czasu w rodzinnym gronie. Przygotowując się do świąt sprzątamy i przystrajamy nasz dom wielkanocnymi ozdobami. Chcemy, aby zagościł w nim wyjątkowy nastrój, dlatego nie wyobrażamy sobie tego czasu bez cudownych zapachów tradycyjnych wypieków, które wydobywają się z kuchni. Warto jednak odświeżyć nasze menu i przygotować coś zupełnie wyjątkowego.

Baby, serniki i mazurki to tradycyjne wypieki, które podczas świąt są rajem dla podniebienia i radością dla oczu. Warto jednak czasem postawić na coś nietuzinkowego i odświeżyć w ten sposób świąteczne menu.

W przedświąteczne przygotowania warto włączyć również najmłodszych. Możemy zachęcić dzieci do stworzenia wielkanocnych dekoracji, które będą bardziej oryginalne niż te kupione w sklepie. Sianie rzeżuchy, robienie ozdób z masy solnej, malowanie pisanek i zdobienie koszyczków - to tylko niektóre z pomysłów.

Warto też zaprosić dzieci do zabawy przy świątecznych wypiekach. Przygotowanie słodkości w połączeniu z wykonanymi własnoręcznie ozdobami w formie na przykład kurczaczków będzie świetną zabawą. Wypieki idealnie sprawdzą się jako efektowna ozdoba naszego wielkanocnego stołu, którą dzieciaki będą zachwalać każdemu. Zobaczcie przepisy! Wielkanocne baranki dla dzieci. Joanna Tokarz

Wielkanocne przepisy dla dzieci: wielkanocne baranki [PRZEPIS]

Składniki na 8 muffinek

2 małe jajka

100 ml mleka

100 g cukru kryształu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

120 g mąki pszennej

30 g kakao

50 g masła

8 cukierków „Krówek” Dodatkowo ok. 50 g marcepanu

2 łyżki kakao

2 tabliczki białej czekolady

2 łyżki mleka

ok. 50g popcornu

Wykonanie

Jajka, mleko, cukier oraz przestudzone masło połączyć ze sobą za pomocą ubijaczki-miotełki. Powoli dodać do masy przesiane i wymieszane ze sobą składniki suche: mąkę, proszek do pieczenia oraz kakao. Na końcu dodać posiekane cukierki krówki.

Masę przelać do papilotek (napełniłam je do pełna ponieważ piekłam i tak w formie do muffin a zależało mi by były wyższe). Piec w nagrzanym do 200 stopni piekarniku około 20 minut.

W trakcie pieczenia masę marcepanową połączyć z kakao. Zostawić tylko mały kawałek jasnego, który posłuży za źrenice. Uformować łebki, uszy oraz oczka. Wykałaczką zrobić noski i buzie. Wstawić do lodówki.

Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej wraz z 2 łyżkami mleka. Gotową, lekko gęstniejącą rozsmarować na muffinkach. Przykleić łebki, a na wierzchu ułożyć obok siebie popcorn tworząc strukturę baranka. Schłodzić.

Do przyklejania popcornu użyłam resztki masy budyniowej, która została mi z ciasta, ale z całą pewnością zastygająca na muffince polewa także się sprawdzi.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga Kuchnia w czekoladzie. Wielkanocne "ptasie gniazda". Joanna Tokarz

Wielkanocne przepisy dla dzieci: wielkanocne czekoladowe ptasie gniazda [PRZEPIS]

Składniki na 6 gniazd

ok. 100 g delikatnych paluszków (np. juniorków dla dzieci)

100 g (1 tabliczka) mlecznej czekolady

100 g (1 tabliczka) gorzkiej czekolady

100 ml słodkiej 30% śmietanki

50 g pistacji

ok. 80 g marcepanu

barwnik spożywczy żółty, niebieski i czerwony Wykonanie

W kąpieli wodnej (użyłam garnka do gotowania mleka z podwójnym dnem) rozpuszczamy 2 tabliczki czekolad wraz ze śmietanką. Do całkowicie rozpuszczonej dodajemy połamane drobno paluszki. Całość dobrze razem mieszamy.

Foremki do tartinek (lub babeczek) wyścielamy kawałkiem folii spożywczej. Na każdą nakładamy masę i dociskamy łyżeczką tak, by na środku było wgłębienie, a boki by tworzyły ramę gniazda. Jeszcze ciepłe gniazda posypujemy drobno posiekanymi pistacjami.

Masę marcepanową dzielimy na 3 części (tyle ile mamy barwników), dodajemy po kilka kropel i zagniatamy by masa stała się jednobarwna. Z gotowej odrywamy po kawałku i formujemy jajka, które układamy na naszych gniazdkach. Całość wynosimy do zimnego pomieszczenia, by masa zastygła, wyciągamy z foremek i odrywamy folię najlepiej po kilku godzinach.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga Kuchnia w czekoladzie. Wielkanocne ciasteczka-kurczaczki.

Wielkanocne przepisy dla dzieci: wielkanocne kruche ciasteczka-kurczaczki z musem mango [PRZEPIS]

Składniki na ciastka

250 g mąki pszennej

110 g cukru trzcinowego Cukier Królewski

1 kostka masła

2 żółtka

1 łyżeczka proszku do pieczenia Dekoracja 1 mango

1 łyżeczka cukru trzcinowego Cukier Królewski

2 łyżeczki żelatyny

4-5 łyżek gorącej wody Masa cukrowa 350 g cukru pudru Cukier Królewski

40 g glukozy w proszku

1 czubata łyżeczka żelatyny w proszku

20 ml zimnej wody

barwniki spożywcze w kolorze czarnym i czerwonym Wykonanie

Ze składników na ciasto zagnieść kruche ciasto, owinąć je w folię i schłodzić w lodówce przez około 1 godzinę.

Schłodzone ciasto rozwałkować i wykrawać z niego okrągłe/owalne kształty. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i upiec na złoty kolor (około 15 minut). Ostudzić.

Miąższ z mango zmiksować blenderem. Cukier, żelatynę i wodę wymieszać. Połączyć z musem z mango, odstawić na około 15 minut, a następnie wyłożyć mus na ciasteczka. Wstawić do lodówki na około 30 minut, aby całość stężała.

Przygotować masę cukrową. Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie, odstawić na 5 minut. Dodać do niej glukozę i podgrzewać na małym ogniu do całkowitego rozpuszczenia. Ostudzić. Dodawać stopniowo do cukru pudru i zagniatać jak ciasto, do uzyskania gładkiej masy. Podzielić na 3 części: jedną zostawić białą, do pozostałych dodać barwnik czerwony i czarny, ponownie wyrobić, aby uzyskać jednolity kolor. Z masy cukrowej uformować oczy, dziubki i nóżki kurczaków. Ułożyć je na ciasteczkach.

