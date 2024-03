Najpopularniejsze wielkanocne ciasta: baba, mazurek i pascha [PRZEPISY]

„Udana baba wielkanocna jest największą chlubą gospodyni” pisała autorka przedwojennego poradnika pieczenia ciast. Ciasta od wieków królują na polskim wielkanocnym stole. Któż nie marzy, aby w ten wyjątkowy świąteczny czas przyciągały uwagę domowników i gości swoim wyglądem oraz smakiem? Przybliżamy najpopularniejsze wielkanocne wypieki i sprawdzone przepisy na: babę, mazurka i paschę.

Tradycyjna Wielkanoc nad Wisłą nie może obejść się bez różnych rodzajów ciast. Wszak kojarzą się z tymi świętami na równi z jajkami, żurkiem i białą kiełbasą. Jakich słodkości nie powinno zabraknąć na stole podczas świąt?

Baba wielkanocna

„Udana baba wielkanocna jest największą chlubą gospodyni” - pisała autorka przedwojennego poradnika pieczenia ciast. Tym, czym na pierwszy rzut oka wyróżnia się to ciasto, jest kształt. Piecze się je bowiem w charakterystycznych karbowanych formach o kształcie ściętego stożka, a po upieczeniu oblewa lukrem lub czekoladą.

Jakie składniki musimy przygotować przed pieczeniem?

– Przede wszystkim dobrej jakości jaja, które razem z mąką, olejem i bakaliami dodawane są po wyrośnięciu drożdży, które rozczynia się wcześniej z ciepłym mlekiem, łyżką mąki i cukrem – podkreśla Tomasz Jokiel z firmy Fermy Drobiu Jokiel.

Jak czytamy w przedwojennym poradniku: „Udanie się bab zależy przede wszystkim od suchości mąki, dobroci drożdży i świeżości jaj”.

Prosty przepis na drożdżową babkę

Drożdżowa babka wielkanocna. Fot. materiały prasowe Składniki 50 g drożdży świeżych

500 g mąki

100 g cukru

250 ml mleka

5 żółtek (jaja rozmiar L Fermy Drobiu Jokiel)

100 g masła

bakalie według uznania Wykonanie wielkanocnej baby

Drożdże rozkruszyć i rozrobić w pół szklanki lekko podgrzanego mleka, razem z łyżką cukru i łyżką mąki. Przykryć ściereczką i zostawić do wyrośnięcia. Mąkę przesiać do miski, dodać pozostałe mleko oraz wyrośnięty rozczyn. Żółtka rozetrzeć z cukrem i dodać do mąki. Wyrobić ciasto ręcznie lub mikserem z końcówką z hakiem. Dodać rozpuszczone, ostudzone masło i znów wyrobić. Pod koniec dodać bakalie. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na godzinę. Wyrośnięte ciasto przełożyć do dużej formy lub dwóch mniejszych i pozostawić do wyrośnięcia jeszcze na pół godziny. Piec w 180 stopniach (góra-dół) przez 35-45 minut. Udekorować lukrem.

Mazurek wielkanocny

A oto jak przedwojenna autorka opisuje kolejne, słynne wielkanocne ciasto:

„Przysmakiem, nigdzie poza Polską nieznanym, są mazurki. Prawie każdy dom, każda gospodyni ma swój ulubiony i najlepiej wykonywany przez nią mazurek”. To bardzo niskie ciasto (do 4 cm) wypiekane w różnych kształtach, przeważnie prostokątnym i kwadratowym. Może być wykonane z dwóch warstw kruchego ciasta, które przekłada się masą (np. orzechową czy migdałową). Wierzch wykańcza się wówczas polewą albo lukrem, a następnie ozdabia owocami, orzechami, bakaliami. Druga popularna wersja mazurka przewiduje rozwałkowanie części ciasta na cienki placek i uformowanie wysokiego brzegu z pozostałej części. Środek ciasta wypełnia się masą, rant pozostawiając odkryty.

- Kruche ciasto lubi chłód i to już od samego początku – mówi Tomasz Jokiel. - Wszystkie składniki, a więc jaja, masło, mąka, powinny być więc bardzo zimne, włącznie z miską, w której będzie ugniatane ciasto. Po wymieszaniu składników ciasto wkładamy do lodówki.

Przepis na mazurka na kruchym spodzie

Wielkanocny mazurek na kruchym spodzie. Fot. materiały prasowe Składniki: 250 g mąki

100 g cukru

150 g masła

2 żółtka z jaj rozmiar M lub L (Fermy Drobiu Jokiel)

pół łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie wielkanocnego mazurka

Mąkę przesiać do malaksera, dodać cukier i proszek do pieczenia – wymieszać. Dodać pokrojone na kawałki zimne masło i wstępnie zagnieść. Dodać żółtka, zagnieść ciasto i uformować kulę. Owinąć w folię spożywczą i włożyć na godzinę do lodówki. Pokroić na kawałki i z większość ciasta wyłożyć na blachę, formując placek. Z pozostałego ciasta uformować ozdobny rant. Piec przez 20 minut w temperaturze 200 stopni (góra-dół). Po ostygnięciu wyłożyć na ciasto masę kajmakową, krem z ciemnej lub białej czekolady albo lukier. Ozdobić według uznania.

Pascha wielkanocna

Zwyczaj przyrządzania tego wielkanocnego przysmaku dotarł do nas ze wschodu. Podstawowymi produktami do jego wykonania są jaja i twaróg, a dodatkami np. cukier i bakalie. Kształt ściętej piramidy, trochę podobny jak przy babie, symbolizuje grób Chrystusa.

Ciasto to można przyrządzić w dwojaki sposób – z gotowego twarogu lub gotując mleko. W drugiej wersji zagotowujemy mleko z laską wanilii. Jaja roztrzepujemy z kwaśną śmietaną i powoli dodajemy do wrzącego mleka – aż oddzieli się ser i serwatka.

- Pamiętajmy, że jeśli przygotowujemy paschę na zimno i dodajemy do niej surowe jaja, należy przed ich użyciem sparzyć skorupki – radzi ekspert.

Do formowania paschy tradycyjnie wykorzystywano pasocznice, czyli drewniane formy z pięciu deseczek układające się w kształt piramidy. Jednak możemy użyć też durszlaka. Odsączanie powinno odbywać się w chłodnym miejscu, pod obciążeniem i trwać do kilkunastu godzin. Po odsączeniu paschę dekorujemy bakaliami lub kandyzowanymi owocami.

Przepis na paschę wielkanocną (z gotowego twarogu)

Pascha wielkanocna. Fot. materiały prasowe Składniki: 1 kg zmielonego, świeżego twarogu

100 g śmietanki kremówki

5 żółtek z jaj rozmiar M lub L (Fermy Drobiu Jokiel)

kostka masła

150 g cukru pudru

ekstrakt z wanilii, bakalie i skórka z cytryny lub pomarańczy Wykonanie wielkanocnej paschy

Twaróg, jaja, śmietankę i masło wyjmujemy z lodówki, aby się ogrzały. Do twarogu dodajemy ekstrakt z wanilii i śmietankę, w osobnym naczyniu masło ucieramy z cukrem na puszysty krem i dodajemy do białego sera. Następnie dodajemy żółtka, wszystko delikatnie mieszamy, na koniec wsypujemy posiekane bakalie. Gęstą, słodką masę przekładamy do sitka wyłożonego gazą i przyciskamy talerzykiem. Sitko umieszczamy w misce i wstawiamy do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie uformowaną paschę przekładamy na płaski talerz i możemy udekorować.

