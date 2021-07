Wielki korek na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa. Sytuacja powtarza się codziennie w tym samym miejscu [ZDJĘCIA] KRŚ

Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa tworzą się w tym samym miejscu od kilku dni ogromne korki. I to niezależnie od pory dnia, w niedzielę (4 lipca) kierowcy zwalniają do zera tu już od rana. Zator zaczyna się już przed węzłem Kraków Wieliczka. W piątek utrudnienia w ruchu utrzymywały się do późnych godzin nocnych! To teraz najbardziej newralgiczny fragment A4 w rejonie Krakowa.