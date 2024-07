Wielkie otwarcie restauracji Max Premium Burgers przy Zakopiańskiej w Krakowie. Przyszły tłumy! Piotr Rąpalski

To już druga restauracja sieci MAX Premium Burgers w Krakowie. Znajduje się w Krakowie, na trasie wylotowej przy ulicy Zakopiańskiej 70, obok Makro Cash&Carry oraz salonu meblowego Agata. MAX Premium Burgers to szwedzka sieć restauracji z fast foodami, a lokal przy Zakopiańskiej to 25 restauracja w Polsce. Na otwarcie przyszły tłumy krakowian. Zobaczcie zdjęcia!