Wielowątkowe śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy budowie stadionu Sandecji przejęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Prokuratura Rejonowa w Muszynie w listopadzie ubiegłego roku wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu. Do przestępstwa mogła dojść w okresie od 25 lutego 2022 r. do października 2023 r. Już w marcu 2023 r. Urzędu Zamówień Publicznych, który kontrolował inwestycję, uznał, że postępowanie przetargowe na budowę stadionu Sandecji w Nowym Sączu zostało przeprowadzone z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Mowa o aneksie na rozbudowę powstającego obiektu, jaki miejska spółka NIK podpisała z Grupą Blackbird. UZP uznał, że NIK powinna ogłosić nowy przetarg na to zadanie.

Następnie w styczniu tego roku muszyńska prokuratura poszerzyła prowadzone postępowanie o nowe wątki. Śledczy badali, czy doszło do niedopełnienia obowiązku należytego gospodarowania mieniem Miasta Nowego Sącza przez prezydenta miasta Ludomira Handzla przy realizacji zamówień publicznych dla spółki Grupy Blackbird. Chodzi o trzy inwestycje, których realizacji podjęła się spółka Jana Kosa. Dwie z nich nie zostały do końca zrealizowane przez Blackbird, czyli budowa stadionu Sandecji oraz kompleksu sportowego na osiedlu Zawada. Zarówno Blackbird, jak i miejska spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna tego samego dnia, 31 października 2023 roku, odstąpiły od umowy. Trzecie zadanie to budowa trzech bloków przez komunalną spółkę Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego u zbiegu ulic: Czecha i 29 Listopada. W tym przypadku Blackbird dokończy budowę jednego z trzech obiektów.