Willa Marya. Tak świętowano 130. urodziny artysty Bolesława Barbackiego [ZDJĘCIA] Remigiusz Szurek

Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 10 października sądeczanie wspominali postać Bolesława Barbackiego, zmarłego w sierpniu 1941 roku malarza, działacza społecznego, pedagoga, reżysera czy aktora. W pięknej, eklektycznej willi Marya przy ul.Jagiellońskiej 60 w Nowym Sączu zebrały się prawdziwe tłumy, by posłuchać na żywo ciekawostek z życia i twórczości Barbackiego, który mieszkał w tym budynku w latach 1923-1941. Słowo o pracowni i pracy Bolesława Barbackiego wygłosiła dr Maria Molenda. Uczestnicy wydarzenia będą mieli też okazję do obejrzenia happeningu przygotowanego przez Teatr Nomina Rosae w duecie z Kings Town Dancers pod wielce wymownym tytułem „Sztuka, moja miłość” czy do spróbowania okolicznościowego tortu przygotowanego przez CoctailBar. Wcześniej na tzw. „Kocich Plantach” rozpoczęła się podróż w przeszłość śladami miłości i przyjaźni tego znakomitego artysty.