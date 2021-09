Wisła Kraków. Adrian Gula: W takich meczach decydują detale

- Myślę, że spotkały się dwie fajne drużyny - powiedział Adrian Gula. - Nam brakowało w sytuacjach pod bramką więcej spokoju, szczególnie w pierwszej połowie. Również lepszego utrzymania się przy piłce. Przeciwnik wykorzystał jedną sytuację i pojawiło się dużo nerwowości. Druga połowa była już dużo lepsza, ale Pogoń to bardzo dobra drużyna, a w takich meczach decydują detale. Nie udało nam się zremisować, bo na zwycięstwo na pewno nie zasłużyliśmy. Porażka dla nas jest trudna, bo był to dość wyrównany mecz, na remis. Nam jednak brakowało sytuacji, finalizacji. To jest trudny moment dla drużyny. Dziękujemy kibicom za wsparcie. Wierzę, że w następnym meczu pokażemy ambicję, motywację i odrobimy to, co straciliśmy u siebie.