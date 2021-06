Wisła Kraków. Dor Hugi: Nie mogę doczekać się pierwszego meczu w lidze Bartosz Karcz

- To była dość łatwa decyzja. Skoro dostałem ofertę z jednego z największych polskich klubów, znanego w Europie, to nie musiałem się długo zastanawiać. Dla mnie to jest krok do przodu w karierze. Nie mam co do tego wątpliwości - mówi po transferze do Wisły Kraków jej nowy piłkarz, Izraelczyk Dor Hugi.