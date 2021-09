Wisła Kraków. Felicio Brown Forbes: Jestem naprawdę szczęśliwy w Krakowie

- Po meczu z Legią Warszawa mocno pan świętował swoją bramkę, która przyniosła wam zwycięstwo?

- Trochę poświętowaliśmy, bo to był bardzo przyjemny moment. Jeśli strzelasz bramkę w takim meczu, to jesteś po prostu szczęśliwy. Wszystko jednak odbyło się w normie, bo trzeba już myśleć o kolejnych spotkaniach.

- Jest pan ostatnio w naprawdę wysokiej formie. Strzelił pan bramkę Napoli w towarzyskim meczu, ale przede wszystkim trafia pan do siatki w lidze. Ma pan poczucie, że to jest dla pana obecnie najlepszy okres, odkąd trafił do Wisły?

- Trudno powiedzieć tak jednoznacznie, bo przecież dobre momenty miałem też w poprzednim sezonie. Najważniejsze jest to, że czuję się naprawdę dobrze. Pracuje mi się bardzo dobrze na treningach, mogę skoncentrować się tylko na piłce i na tym, żeby wspólnie z drużyną wygrywać kolejne mecze. Moich myśli nie zaprząta w tym momencie nic innego, a to dla piłkarza bardzo ważne.