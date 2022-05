Wisła Kraków. Maciej Sadlok: Im więcej czasu upływa od spadku, tym czuję się gorzej Bartosz Karcz

Wojciech Matusik

- Bez względu na to czy zostanę w Wiśle czy z niej odejdę, długo nie da mi to spokoju, że z tak wielkim klubem spadłem z ligi. Będzie to siedziało we mnie bardzo mocno. Myślę, że tak naprawdę nigdy się z tym nie pogodzę - mówi Maciej Sadlok, piłkarz Wisły Kraków.