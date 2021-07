Wisła Kraków. Matej Hanousek, czyli transfer bez większego ryzyka

Ostatnio numerem jeden na lewej obronie Wisły był Maciej Sadlok. To już jednak przeszłość, bo piłkarz, który niedawno skończył 32 lata, będzie traktowany teraz jako środkowy obrońca. Samemu Sadlokowi, który przeprowadził na ten temat rozmowę z trenerem Adrianem Gulą, taka rola zresztą już bardziej odpowiada. Lata lecą, a z jego doświadczeniem łatwiej jest grać na pozycji stopera, gdzie często decyduje mądre ustawienie, przesuwanie, a nie bieganie przy linii, które z kolei wymaga końskiego zdrowia i świetnego przygotowania fizycznego.

Ponieważ Sadlokowi coraz trudniej grało się na lewej obronie, przy ul. Reymonta mocno zabiegali o wzmocnienie lewej flanki. Starania zakończyły się pomyślnie, a roczne wypożyczenie ze Sparty Praga Hanouska odczytać należy jako sukces „Białej Gwiazdy”. Tak to wygląda przynajmniej na papierze, bo oczywiście jak każdego zawodnika, również Czecha zweryfikuje ekstraklasa. Jeśli jednak oceniać ten ruch dzisiaj, to transfer jest sukcesem, bo po pierwsze udało się ostatecznie dojść do porozumienia w sprawie warunków finansowych z Czechem, co wcale łatwe nie było. Po drugie dlatego, że Wisła zapewniła sobie opcję wykupu Hanouska, gdyby w Krakowie się sprawdził, a na co wszyscy oczywiście mocno liczą. Dodać w tym miejscu trzeba, że warunki wykupu obrońcy są na takim poziomie, że nie należy traktować tego jedynie jako pustego zapisu w umowie z „Rudimi”.