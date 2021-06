Wisła Kraków. Odnalazł się Chuca, ale kara Hiszpana raczej nie ominie

Przypomnijmy, że Chuca nie stawił się w klubie po urlopie w wyznaczonym terminie, czyli 16 czerwca. Początkowo nikt w Wiśle nawet nie wiedział, co takiego z nim się dzieje i skąd wzięła się nieobecność. W końcu jednak udało się skontaktować z Chucą i wysłano mu wezwanie do natychmiastowego powrotu do Krakowa. Piłkarzowi przypomniano, że ma jeszcze roczny kontrakt z „Białą Gwiazdą”. Tego typu reprymenda poskutkowała i Chuca w Krakowie się zjawił.

Na razie Hiszpan ma rozpocząć treningi z zespołem, ale będzie musiał jeszcze spotkać się z zarządem, a podczas tego spotkania wytłumaczyć z przyczyn spóźnienia na pierwszy trening. Jeśli argumenty nie będą poważne, to bez konsekwencji dla Chuki się nie obędzie.