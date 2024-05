Wisła Kraków rozszerza swoją bazę treningową. I to całkiem blisko Reymonta

Umowa została podpisana przede wszystkim z myślą o wiślackiej młodzieży, która ma korzystać z obiektów UJ. Do dyspozycji młodych zawodników Wisły będą trawiaste boisko oddane do użytku w maju tego roku, infrastruktura towarzysząca (w tym m.in. bieżnia, boisko wielofunkcyjne, boiska do tenisa, siatkówki plażowej i koszykówki oraz rozbieg do skoku w dal), a także całe zaplecze sanitarne z szatniami.

Dla Wisły to o tyle istotne, że wkrótce oddane zostanie do użytku również boisko przy ul. Reymonta ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu najmłodsi zawodnicy „Białej Gwiazdy” będą wreszcie mogli normalnie trenować na miejscu, bo oba boiska oddalone są od siebie raptem o 600 metrów. To tutaj ma skupić się większość szkolenia w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Szczególnie jeśli chodzi o młodszych zawodników.