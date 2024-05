Wisła Kraków w 1. lidze z nadzorem finansowym, Hutnik z licencją na 2. ligę bez dodatkowych warunków od PZPN

Wiśle nie udało się awansować do ekstraklasy, a Hutnikowi do 1. ligi. W obu klubach już budują fundamenty pod sukces w przyszłym sezonie. "Biała Gwiazda" ma licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach 1. ligi , ale z nadzorem finansowym. To samo dotyczy Wisły Płock i Resovii, przy czym rzeszowianie spadli do 2. ligi.

Już na początku maja Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała licencję upoważniającą Wisłę do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym oraz licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2024/2025. Jak już wiadomo po zakończonym pierwszoligowym sezonie, w którym krakowanie zajęli w tabeli 10. miejsce, znaczenie zyskała tylko ta druga licencja, gdyż drużyna z Reymonta po zdobyciu Pucharu Polski wystąpi w kwalifikacjach Ligi Europy.