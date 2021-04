Wisła Kraków zagra mecz ze znanym rywalem przed startem kolejnego sezonu Bartosz Karcz

W lipcu 2018 roku do Krakowa przyjechało AS Monaco. Wkrótce przekonamy się z kim Wisła zagra w czasie najbliższych wakacji Andrzej Banaś

Wisła Kraków jeszcze walczy o utrzymanie w ekstraklasie, ale już trwają przymiarki do kolejnego. Nie tylko transferowe, bo w klubie z ul. Reymonta chcą przygotować się jak najlepiej do powrotu kibiców na trybuny. Fani mogą na nich zasiąść jeszcze przed inauguracją nowego sezonu, planowanego na przedostatni weekend lipca. Wisła czyni starania, by w wakacje rozegrać mecz towarzyski ze znanym zagranicznym zespołem.