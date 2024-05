Wkrótce zdecyduje się przyszłość Wisły Kraków. Ta najbliższa, ale też nieco dalsza. Zmiany są konieczne

Wisłę Kraków czeka trudny czas. Zespół zanotował najgorszy sezon ligowy w historii. Do podjęcia jest mnóstwo decyzji, a czas nagli. Najbliższe tygodnie będą ciekawe w klubie z ul. Reymonta i kluczowe dla jego przyszłości.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" W niedzielę kibice Wisły mogli się jeszcze łudzić, że jakimś cudem zespół wczołga się do baraży. Zamiast tego przyszła kolejna kompromitująca porażka w meczu, w którym „Biała Gwiazda” w niczym nie przypominała zespołu, który gra o wszystko. Porażka 0:3 była jak zwieńczenie fatalnej wiosny w lidze, gdzie Wisła wyglądała jak cień samej siebie z Pucharu Polski. Wygranie tych ostatnich rozgrywek, choć jest wartością samą w sobie, nie może przysłonić mankamentów drużyny w rozgrywkach ligowych, które były priorytetem. I trzeba powiedzieć sobie wprost - powierzenie w zimie zespołowi trenerowi Albertowi Rude okazało się niewypałem. Zespół w żaden sposób nie zrobił postępu, poszczególni zawodnicy grali znacznie słabiej niż jesienią. Średnia punktowa 1,2 to katastrofa, a fakt, że Wisła wiosną nie była w stanie wygrać nawet dwóch ligowych meczów z rzędu mówi wiele. Jakie argumenty są zatem za pozostawieniem Hiszpana na stanowisku? Na razie trudno znaleźć jakiekolwiek. Puchar Polski? Doceniając jego wygranie to raczej powinien być zarzut w kierunku drużyny i trenera. No bo skoro w tych rozgrywkach dało się grać z takim poświęceniem i piłkarską jakością, to dlaczego nie dało się tego powielać w rozgrywkach ligowych?

Czy ktoś w Wiśle - konkretnie Jarosław Królewski - pomyśli, żeby jednak tych argumentów za trenerem poszukać, to pytanie na razie bez odpowiedzi. Choć jeszcze niedawno prezes i większościowy właściciel Wisły zarazem stawiał sprawę bardzo twardo, informując, że jeśli tylko hiszpański szkoleniowiec będzie chciał, to poprowadzi drużynę w nowym sezonie. Trzy ostatnie mecze, tak koszmarne w wykonaniu Wisły, coś w tej optyce zmienią? Zobaczymy.

W Wiśle na razie twardych decyzji nie ma, przynajmniej oficjalnie nic o tym nie wiadomo. W niedzielę Jarosław Królewski wyszedł do dziennikarzy, ale jego wypowiedzi nie wyjaśniły wiele. Podobnie jak komunikat, z którego wynika jedynie, że w klubie dokonano już właściwie analizy sytuacji i czeka go kolejna przebudowa. Tym razem w ramach trzyletniej strategii funkcjonowania, która ma być przedstawiona do końca czerwca. Co ona obejmie można jedynie spekulować, choć jasnym raczej jest, że musi przede wszystkim sprawy sportowe, które po prostu w Wiśle z roku na rok wyglądają obiektywnie gorzej i gorzej. Dwa lata temu mieliśmy bowiem spadek do I ligi, rok temu porażkę w barażach, a obecnie najgorsze w historii dziesiąte miejsce na zapleczu ekstraklasy.

Wstrząs musi nastąpić. Co do tego wątpliwości nie ma. Ale nie musi on oznaczać, że wszystko należy wyrzucić do kosza, np. pracę nad rozbudową analizy danych. To akurat pozytyw, z którego w klubie w przyszłości trzeba będzie korzystać jako źródło dodatkowej wiedzy np. przy transferach, żeby minimalizować ryzyko niewypałów, na które Wisłę po prostu nie stać. To może być też narzędzie, które pomoże trenerowi w codziennej pracy. Tylko, że tym trenerem powinien być ktoś kto nieco lepiej niż Albert Rude rozumie I-ligową rzeczywistość. Czy przy ul. Reymonta to dostrzegą? Przekonamy się w najbliższym czasie. Zegar przed nowym sezonem już tyka…

