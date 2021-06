Włosienica. Piknik dla Lenki Kożuch przyniósł 21 129 zł na dalsze leczenie 4-latki z guzem mózgu [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

To była niesamowita, z pogodą w kratkę, sobota 29 maja 2021 r. Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, Ekipa Lenki i przyjaciele znowu zaprosili mieszkańców na piknik. Tym razem do Włosienicy (gm. Oświęcim) przy tamtejszej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ależ się działo. Ale co najważniejsze – na dalsze leczenie i rehabilitację 4-letniej Lenki Kożuch udało się zebrać 21 129 złotych! Zobaczcie zdjęcia.