Włosy niedźwiedzia, pióra pingwinów i innowacje. Naukowiec z AGH z prestiżowym grantem i 1,7 mln euro na badania

ERC przyznało prof. Stachewicz 1,7 mln euro na projekt trwający 5 lat. W badaniach będzie uczestniczyć 10 osób, a prace rozpoczną się na początku 2021 roku. Celem tych badań będzie opracowanie materiału odwzorowującego właściwości izolacyjne znane w naturze. Bazował on będzie na włóknistych membranach skutecznie odprowadzających, ale też uwalniających ciepło - w zależności od potrzeby. To z kolei doprowadzi między innymi do obniżenia zużycia energii. Tego typu rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w branży budowlanej jako izolacja budynków, w urządzeniach elektronicznych czy infrastrukturze okablowania.

Jak informuje krakowska uczelnia, projekt badawczy prof. Urszuli Stachewicz, pracującej na co dzień na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, jest inspirowany naturą. Poprzedzały go badania włosów niedźwiedzia polarnego i piór pingwinów, bogatych w cenną keratynę, a jednocześnie odznaczających się specyficzną geometrią zapewniającą wyjątkowe właściwości termiczne.

"Kluczem do produkcji kompozytów jest elektroprzędzenie umożliwiające projektowanie nowatorskich kompozytów opartych na porowatych membranach. Nanowłókna polimerowe, z których zostanie zbudowany materiał, będą składać się z włókien milion razy mniejszych niż ludzki włos. Będą mogły one zmienić efektywność zarządzania energią cieplną, umożliwiając zwiększenie oszczędności w codziennym życiu. Ważnym aspektem nowych materiałów będzie też ich biodegradowalność i możliwość recyklingu. Pozwoli to na redukcję śladu środowiskowego wielu urządzeń, z których korzystamy na co dzień" - wylicza AGH.

- Otrzymanie grantu ERC jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem i daje mi możliwość spełniania naukowych marzeń. Moje badania często są inspirowane naturą i rozwiązaniami, które w świecie przyrody istnieją od bilionów lat. Cieszę się, że Komisja Europejska dostrzegła potencjał w tym kierunku badań - mówi prof. Urszula Stachewicz. Jednym z poprzednich projektów prof. Stachewicz było pozyskiwanie wody z mgły, do którego również wykorzystano nanowłókna polimerowe.