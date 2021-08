Wolbrom. Nieletni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pędził przez kilka wsi. 16-latek jechał bez uprawnień

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu w ub. tygodniu prowadzili pościg za kierowcą motocykla, który w Wierzchowisku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Motocyklista nie reagował na wyraźne polecenia policjantów, którzy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe.

- Kierowca jechał przez Wierzchowisko, Brzozówkę, aż do Wolbromia, gdzie na ulicy 1 Maja został zatrzymany. Okazało się, że kierowcą hondy jest 16-latek, a powodem niezatrzymania się do kontroli drogowej, była obawa przed konsekwencjami braku uprawnień do kierowania motocyklem - informuje Katarzyna Matras, Oficer Prasowy KPP w Olkuszu