Wybory 2024. Prezentacja kandydatów PiS do powiatu tarnowskiego. Na czele listy w Żabnie zawieszony w czynnościach starosta

Chcą zdobyć większość w Radzie Powiatu Tarnowskiego

- Mamy bardzo dobrą i silną drużynę. To połączenie doświadczenia i nowej energii. W jej składzie są między innymi sprawdzeni radni powiatu, którzy w trakcie ostatnich pięciu lat zapracowali na mandat zaufania. Ale dołączyli do niej też nowi kandydaci, a wśród nich są sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, dyrektorzy szkół, placówek kultury i wielu innych instytucji – wyliczała Anna Pieczarka, posłanka i szefowa PiS w tarnowskim okręgu wyborczym.

I dodaje, że PiS jest gotowy do tego, aby kontynuować te dobre działania, dlatego chce w nadchodzących wyborach zdobyć co najmniej 15 mandatów w 29-osobowej radzie, aby móc samodzielnie rządzić. Powiat tarnowski jest jednym z największych w Małopolsce. Liczy blisko 200 tysięcy mieszkańców, w 16 gminach. Obecnie PiS ma w radzie powiatu 18 radnych.

Zawieszony starosta otwiera listę PiS w Żabnie

- Długo ważyły się losy mojego startu w wyborach - człowieka niewinnego, który wniósł ogromny wkład pracy w powiat tarnowski. Przez blisko miesiąc siedziałem w areszcie niesłusznie oskarżony, co udowodnię przed sądem. Jestem wprawdzie zawieszony w czynnościach jako starosta, ale spotykam się z mieszkańcami, jako radny powiatowy. Nikt nie wierzy w moją winę. Wspierają mnie nawet ci, którzy nie głosowali na PiS. Pięć lat temu zyskałem głosy co trzeciego mieszkańcy gminy Żabno. To był najlepszy wynik w powiecie, jeśli chodzi o pojedynczy okręg wyborczy. Myślę, że w tych wyborach jest szansa go nawet poprawić – mówi Roman Łucarz.